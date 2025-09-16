Туристам рассказали, стоит ли бояться полетов в Баку

Азербайджанская авиакомпания AZAL восстановила объем перевозки в города России, который снизился после катастрофы самолета при посадке в Актау в декабре прошлого года. Как рассказали эксперты, из Москвы, например, выполняется до 3 рейсов в день из 2 аэропортов – Внуково и Домодедово.

© tourdom.ru

Баку пользуется спросом у российских туристов как транзитный аэропорт для путешествий прежде всего в страны Евросоюза, но не только. «Среди прочих у нас подросли маршруты Санкт-Петербург – Баку – Дубай и Москва – Баку – Дубай. Рост в августе составил 10% по сравнению с июлем и июнем», – прокомментировала TourDom.ru гендиректор компании «Мой агент» Виктория Кизимова.

«После катастрофы была корректировка, касающаяся сети маршрутов, сейчас ситуация стабилизировалась. Авиакомпания предлагает очень хорошие стыковки для полетов в Европу – до 2–2,5 часа, аэропорт удобный, в том числе для транзитных пассажиров. В отличие от огромного Стамбула в Баку все быстрее и все понятнее», – рассказал председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин, который в начале сентября путешествовал в Вену через азербайджанскую столицу.

А вот еще мнение:

«Аэропорт комфортный для пересадки, много укромных местечек, где можно хорошо время провести, пару кафе, небольшой duty free».

В туристических чатах время от времени появляются тревожные вопросы – безопасно ли сейчас лететь через Баку, учитывая политические сложности между Россией и Азербайджаном?

«Слышала, что могут завернуть в Баку мужчин, но думаю, это не касается транзита», – переживает одна из туристок.

«Отношение в Баку доброжелательное – и в аэропорту, и в городе. С точки зрения прохождения границы, досмотра – все быстро и оперативно. Я пытался говорить по-английски, но не получилось, поскольку все общались на русском», – поделился Дмитрий Горин.

Подтверждают это и другие путешественники: «Летали раз 6–7, в основном в Вену. 95% пассажиров идет на трансфер, он короткий, все разговаривают на русском прекрасно, очень дружелюбны».

Напомним, Баку наряду с Ереваном, Стамбулом и Дубаем в последние годы входит в число наиболее популярных у россиян транзитных аэропортов. Через азербайджанскую столицу, судя по отзывам, чаще всего летают в Вену, Милан, Париж, Дубай и черногорский Тиват.