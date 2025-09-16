Назван топ стран у россиян для путешествия в бархатный сезон

Бархатный сезон 2025 года показал, что россияне не спешат прощаться с летом и продлевают его, продолжая планировать поездки. Турция сохраняет лидерство среди популярных направлений, хотя ее доля немного уменьшилась. Тем временем Египет укрепил свои позиции в рейтинге, заняв второе место. Также в топ-5 вошли ОАЭ, Таиланд и Россия. Самым дорогим туром сезона стал пакет в турецкий Кемер для семьи из трех человек, стоимость которого составила 2 202 878 рублей. В свою очередь, самым доступным стал тур из Ярославля в Санкт-Петербург, который обошелся в 15 064 рубля. Такие данные предоставили Росгосстрах и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Как и в прошлом году, Турция сохраняет лидерство, однако ее доля снизилась с 58% до 53%. Средний чек на поездки в Турцию в этом году вырос с 232 000 рублей до 246 000 рублей. Египет расположился на втором месте, увеличив свою долю с 12% до 16%. ОАЭ также набирают популярность, вытеснив Россию с третьего места на пятое, с долей 8% против 5% в 2024 году. Таиланд остался на уровне 6%, при этом средняя стоимость поездки снизилась с 211 000 рублей до 208 000 рублей.

Средний чек на туры в Турцию, Египет и ОАЭ в 2025 году увеличился, что связано с ростом цен на международные поездки. Для путешественников, предпочитающих отечественные курорты, средняя стоимость тура по России осталась на уровне 93 000 рублей, а для самых бюджетных вариантов путешествий цены туров стартуют от 15 064 рублей.

По данным Росгосстраха, 2025 год демонстрирует увеличение числа оформленных страховых полисов для путешественников на 8% по сравнению с предыдущим годом. При этом на бархатный сезон полисов оформили на 5% больше, чем в летние месяцы. Среди дополнительных опций популярны страховки на активный отдых, отмену или задержку рейсов.

«Бархатный сезон 2025 года показал рост спроса на путешествия. Мы также видим, что все больше людей заботятся не только о выборе места отдыха, но и о спокойствии и безопасности в дороге, что отражается в увеличении количества оформленных полисов. Наибольшей популярностью пользуются полисы с покрытием 30 000 евро для зарубежных поездок и 500 000 рублей для путешествий по России. Также мы отмечаем, что все больше людей выбирают дополнительные опции в страховых полисах, такие, как защита от отмены рейсов и страховка для активного отдыха», — говорит Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах».