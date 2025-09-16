Если вы летали на самолете, то наверняка замечали: члены экипажа на своих местах всегда сидят лицом к пассажирам, а спиной к направлению полета. Это не случайность, а продуманная мера безопасности.

Кресла бортпроводников сконструированы иначе, чем пассажирские. Они оснащены четырех-точечными ремнями и закреплены так, чтобы выдерживать серьезные перегрузки. Такие крепления позволяют экипажу сохранить подвижность и выжить даже при резком торможении или аварийной посадке.

Посадка лицом к салону обеспечивает полный обзор ситуации: экипаж может оперативно заметить возгорание, задымление, паническую реакцию или потерю сознания у пассажиров.

Четыре способа быстрее привыкнуть к новому часовому поясу

На взлете и посадке, самых опасных этапах полета, бортпроводники обязаны быть в максимальной готовности, чтобы в случае необходимости быстро эвакуировать салон и сохранить спокойствие.

Подробнее об этом рассказал в своем видео пилот @starflyerpilot.