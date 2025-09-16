«Всем хана»: российским туроператорам обещали конкурентов из Китая

Режим безвизового въезда в Китай для граждан России, начавший действовать сегодня, вновь поднял вопрос о конкуренции российских и китайских турфирм.

© tourdom.ru

«Хана всем туроператорам, принимавшим китайцев, – ищите другой рынок. Хана всем туроператорам, отправлявшим россиян на материковый Китай, – отреагировал на новость о введении безвиза один из подписчиков телеграм-канала “Крыша ТурДома”. – Только в Москве я знаю три компании с китайским капиталом и возглавляемые китайцами, которые начали отправлять россиян дешевле, чем это делают российские ТО».

Автор комментария не привел названий и не ответил на запрос редакции с предложением поделиться подробностями. Однако эксперты подтверждают: проблема не новая. Еще до пандемии китайцы прочно обосновались в российском сегменте принимающего турбизнеса: открыли свои отели, кафе и рестораны, транспортные компании и магазины, в которых обслуживались только туристические группы из Китая, приезжающие через свои же фирмы. При этом использовались нелегальные схемы расчетов и минимизации налогов, в итоге в России оставалось, по оценке экспертов, не более 40% потраченных туристами денег.

Были попытки вклиниться и в выездной туризм, но помешали ковид и бюрократические процедуры.

Сейчас составить конкуренцию российским туроператорам будет проще, но вряд ли китайцам удастся развернуться в отправляющем сегменте с таким же размахом, как в принимающем:

«Это не катастрофа, работы хватит на всех, – отмечает генеральный директор туроператора “Транс-Шоу Тур” и председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров. – Конечно, они будут демпинговать, как пробовали до пандемии. Но сейчас другая ситуация, и работать по “серым” схемам на выезд не получится. А если они будут соблюдать правила и платить налоги, снижая при этом цены, что ж, это законы рынка».

Не слишком встревожены возможным соперничеством и другие туроператоры.

«Страхов и опасений, что бизнес как-то изменится, у нас нет. Мы как сотрудничали с китайскими принимающими компаниями DMC, так и продолжаем работать именно с ними. Цены нам дают конкурентные», – рассказал руководитель направления Китай PAC Group Денис Полушин.

«Конкуренция между российскими туроператорами и компаниями, учредителями которых являются граждане КНР или аффилированные лица, – это нормально, – считает руководитель туроператора “Свой ТС” Сергей Войтович. – Государство должно следить, чтобы все были в равных налоговых условиях».

По мнению почетного президента Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Ивана Введенского, увести клиентов у туроператоров сейчас могут не столько китайцы, сколько их собственные розничные партнеры и сотрудники: «Сейчас в свободное плаванье уйдут многие агенты, которые раньше зависели от турфирм, так как нужно было получать визы, формировать списки и так далее. Но конкурировать на растущем потоке в любом случае лучше, чем на сжимающемся. Тот, кто умеет работать, всегда найдет своего клиента».

Ранее TourDom.ru писал о впечатлениях первых туристов, въехавших в Китай по безвизу.