Популярный турцентр в ОАЭ предлагает гостям новые виды развлечений

Хатта, популярный туристический центр ОАЭ, снова открыл свои двери после летнего сезона. В этом году здесь ждут новые удобства и разнообразные развлечения.

Расположенная в живописной горной местности Хаджар, в полутора часах от Дубая, Хатта предлагает активности для всех возрастов. В Hatta Wadi Hub можно заняться зорбингом, метанием топора, скалолазанием и зиплайном. Любители горных велосипедов найдут трассы разной сложности. Среди новинок — детский уголок, тир и соревнования по метанию копий. Для спокойного отдыха доступны каякинг на озере, утренние и вечерние занятия йогой, а также конные прогулки.

Помимо центра, работают другие достопримечательности региона. Среди них — смотровая площадка у плотины Хатта, историческая деревня Hatta Heritage Village, парк Hatta Hill Park с панорамной башней и семикилометровый маршрут к светящейся вывеске Hatta. Пообедать можно в ресторанах с традиционными блюдами, фудтраках или кафе у плотины.

Для тех, кто хочет остаться на ночь, в Хатте есть гостиница JA Hatta Fort Hotel, эко-дома Terra Cabins, виллы с бассейнами и кемпинги. Из Дубая до Хатты можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Внутри региона действует туристический маршрут Hop-On Hop-Off. Туристам стоит взять теплую одежду, потому что по вечерам в горах прохладно. Также нужно быть готовым к нестабильному сигналу мобильной связи.