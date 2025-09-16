На популярном тайском курорте запустят водное такси

Стало известно о запуске амбициозного транспортного проекта на популярном тайском курорте Пхукет. С ноября текущего года начнет работу система водного такси, предназначенная для соединения ключевых точек острова. Маршрут протяженностью почти 30 километров свяжет международный аэропорт Пхукета, национальный парк Сиринат и знаменитый пляж Патонг.

Инфраструктура нового транспортного сервиса будет включать четыре катамарана вместимостью до 200 пассажиров каждый, экологичные электрические лодки и десятки скоростных катеров. Как подчеркнул губернатор Пхукета Софон Суваннарат, данный проект соответствует стратегии развития острова как умного города и поможет снизить нагрузку на автомобильные дороги.

Важной особенностью водного такси станет его сезонный характер работы. Сервис будет доступен для туристов и местных жителей в период с ноября по апрель, что соответствует высокому туристическому сезону. В случае неблагоприятных погодных условий перевозки будут временно приостанавливаться для обеспечения безопасности пассажиров. По словам директора портового управления провинции Натчапонга Пранита, новый вид транспорта укрепит репутацию Пхукета как современного и экологичного курорта мирового уровня.