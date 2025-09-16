«Люди страдают, в бедноте живут». Иностранец назвал Россию ужасной страной

Иностранец назвал Россию ужасной и описал жизнь в стране фразой «люди страдают, в бедноте живут». Своим мнением он поделился с россиянкой Мариной Ершовой, публикация об этом появилась в ее личном тревел-блоге на платформе «Дзен».

По словам блогерши, она побывала в Гондурасе и пообщалась с одним из местных жителей. Тот сказал, что читал о тяжелой жизни в России, однако его собеседница поспешила его переубедить. Ершова заметила, что на ее родине не все так плохо.

«Люди живут, смеются, гуляют, города красивые, природа потрясающая, инфраструктура обновляется, а вот дороги получше, чем тут у вас!» — вступилась она за Россию.

Ранее эта же путешественница сравнила жизнь в Гватемале с СССР. По ее словам, один день в местной деревне напоминает детство в русской глубинке.