В Тунисе не хватает авиарейсов для восстановления российского турпотока

По словам представителя Тунисского национального офиса по туризму, спрос на тунисские курорты среди россиян остается высоким. Увеличение числа рейсов могло бы значительно увеличить турпоток.

Тунисский национальный офис по туризму констатирует резкое снижение числа российских туристов — с 650 тысяч в 2019 году до менее чем 20 тысяч по итогам 2024 года. Представитель офиса в России и СНГ Нежи Гуидер связывает это в первую очередь с недостаточным количеством авиарейсов между странами, несмотря на сохраняющийся высокий спрос со стороны российских путешественников.

Гуидер отметил, что все доступные рейсы в Тунис были полностью заполнены, что свидетельствует об интересе к тунисскому направлению. По его словам, страна предлагает качественный туристический продукт с новыми отельными брендами и разнообразными экскурсиями, а также сохраняет безвизовый режим для россиян и короткое время перелета (около 4 часов).

Официальный представитель выразил уверенность, что увеличение числа авиарейсов могло бы значительно улучшить ситуацию с турпотоком из России, вернув его к докризисным показателям. В настоящее время стороны продолжают обсуждать возможности восстановления авиасообщения между странами.