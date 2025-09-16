Популярный турецкий курорт погрузился во тьму

Популярный среди россиян курорт в Турции внезапно остался без электричества. Об этом пишет местное издание Antalya Gundem.

Уточняется, что инцидент затронул популярный пляж Коньяалты в Анталье. На ситуацию жалуются как местные жители, так и туристы. По словам отдыхающих, из-за отсутствия света на побережье они чувствуют себя небезопасно. В связи с этим многие из них отказываются от вечерних прогулок по берегу.

В настоящее время эта часть Антальи продолжает оставаться неосвещенной в темное время суток. Жители региона подчеркивают, что проблема должна быть решена как можно быстрее.

Ранее российские туристы остались без электричества из-за тропического шторма в Таиланде. По словам путешественников, находящихся на Пхукете, сильный ветер срывал крыши с вилл и остановок, а также ломал деревья и рекламные щиты.