«Спиваются». Путешественник побывал в Никарагуа и описал местных

Тревел-блогер побывал в Никарагуа и сравнил страну Латинской Америки с российской глубинкой, а местных жителей описал фразой «спиваются прям как русские». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации отметил, что в этой стране крепкий «алкоголь льется рекой» даже в будние дни. По его словам, есть и те, кто равнодушен к спиртному, однако большинство любят выпить.

«Мы-то думали, что у нас в России запой — это чуть ли не национальный спорт, но вот приехали в Никарагуа и поняли — есть в мире те, кто с нами в этом деле может посоревноваться», — заключил он.

Ранее этот блогер побывал в Гондурасе и узнал, как местные жители относятся к приезжим. Он отметил, что в этой латиноамериканской стране «никто русофобских лозунгов не орет».