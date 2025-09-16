Вьетнам зимой: где искать солнце, море и низкие цены в ноябре-марте

С ноября по март оптимальным направлением для отдыха во Вьетнаме становится южная часть страны. В этот период курорты Фукуок, Муйне и Нячанг отличаются сухой солнечной погодой, в то время как в северных регионах наблюдается повышенная влажность и холод, а центральные области подвержены тайфунам. Выбор южного курорта зависит от предпочтений туристов – пляжный отдых, активные виды спорта или городские развлечения.

© РИА "ФедералПресс"

Разные локации – разная погода

География Вьетнама – его главная климатическая особенность. Страна протянулась с севера на юг, и пока в одной ее части идут проливные дожди, в другой – ярко светит солнце. В осенне-зимний период, с ноября по март, оптимальным выбором становится южное направление.

«"Вьетнам осенью? Это же сезон дождей!" – сколько раз я слышала эту фразу. И каждый раз улыбаюсь. Да, в одной части страны в это время действительно лучше сидеть дома, но в другой – начинается просто сказочный сезон. Я видела, как туристы, поверив устаревшим советам, кутаются в дождевики в ноябрьском Дананге, пока всего в паре часов лета от них другие наслаждаются идеальной солнечной погодой», – пишет автор канала «Рис и драконы».

Север страны (Ханой, бухта Халонг, Сапа) в этот сезон наименее привлекателен: температура опускается до +15°C, часто стоит промозглая, пасмурная погода с моросящими дождями и туманами. Центральный регион (Дананг, Хойан, Хюэ) стоит избегать из-за пика сезона дождей и высокой вероятности тайфунов. Море часто неспокойно, а сильные ливни могут затопить улицы.

А вот юг Вьетнама (Фукуок, Муйне, Нячанг, Далат) в это время – идеальный вариант. Здесь устанавливается прекрасная погода с обилием солнечных дней, создавая оптимальные условия для пляжного отдыха и экскурсий.

Тропический рай для пляжного отдыха

Остров Фукуок в Сиамском заливе славится белоснежными пляжами, бирюзовым морем и закатами невероятной красоты. Здесь идеальные условия для тех, кто ищет спокойный отдых: пологий заход в воду, отсутствие волн и теплое море (+28...+29°C). Это место отлично подходит для семей с детьми и любителей снорклинга.

С ноября по март на Фукуоке стоит идеальная погода: +30...+32°C, практически без осадков. Бюджет отдыха остается доступным: гестхаусы от $15 за ночь, обед в кафе на троих обойдется в $20–25. Дополнительные развлечения включают национальный парк, водопады и перечные фермы.

Для серферов и ценителей природных ландшафтов

Регион Муйне и Фантхиет привлекает любителей активного отдыха и уникальных пейзажей. Мировая столица кайт- и виндсерфинга предлагает идеальные условия для водных видов спорта благодаря постоянным ветрам и волнам. После катания можно исследовать впечатляющие песчаные дюны, напоминающие пустыню, и сказочный ручей Фей.

С ноября по март здесь устанавливается прекрасная солнечная погода со средней температурой около +28°C. Направление остается одним из самых бюджетных во Вьетнаме с широким выбором экономичного размещения и питания. Местная гастрономическая особенность – невероятно доступные свежие морепродукты.

Городской курорт с развитой инфраструктурой

Нячанг является крупнейшим городским курортом Вьетнама, где современные небоскребы соседствуют с протяженными пляжами. Это место идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и разнообразие развлечений: от ночных клубов и торговых центров до грязелечебниц и знаменитого парка развлечений Винперл.

Развитая туристическая инфраструктура обеспечивает доступные цены на проживание и питание. Климатические условия в период с ноября по март имеют свои особенности: начало сезона может сопровождаться дождями, а идеальная погода устанавливается с конца декабря. Температура воздуха держится на комфортной отметке около +28°C.

Горная жемчужина Вьетнама

Далат предлагает уникальный альтернативный отдых в горах Вьетнама. Вместо пляжей здесь ждут прохладный климат (+22…+25°C днем), сосновые леса, французская колониальная архитектура и кофейные плантации. Идеальное место для тех, кто устал от тропической жары и ищет романтики и вдохновения.

Главные достопримечательности – природа и архитектура: водопады, озера, знаменитый сумасшедший дом «Crazy House» и цветочные сады. При этом цены на жилье и питание здесь ниже, чем на прибрежных курортах. Далат – это возможность увидеть другую, более спокойную и прохладную сторону Вьетнама всего в нескольких часах езды от шумных пляжей.

Таким образом, Вьетнам в зимний период предлагает идеальные условия для отдыха при правильном выборе направления. Южные регионы страны гарантируют благоприятную погоду и гостеприимство в течение всего сезона. Каждый курорт обладает уникальным характером – от пляжного релакса на Фукуоке до активного отдыха в Муйне, городского комфорта Нячанга и горной прохлады Далата.