Названа самая опасная экскурсия по Абхазии

Абхазия давно стала одним из самых часто посещаемых россиянами мест. Относительно невысокие цены и бесконечная красота манят сюда людей ежегодно. Удивительно, но даже в таком превосходном месте есть точки и занятия, которые могут искренне напугать. Одна из таких — путешествие по каньону Хашупсе. При выезде из Гагры поездка обойдется в районе 2000 рублей. Экскурсия проходит сначала на внедорожнике, а затем пешком — в районе километра по ледяной воде. Вся дорога проходит через сотни скользких камней, по которым пройти босиком невозможно, поэтому приготовьте специальную обувь и водонепроницаемый чехол для телефона.

© ГлагоL

Автор канала «Пусть все путешествия сбудутся» пишет о том, что только в районе 15% маршрута проходят по суше, все остальное в воде. Ее уровень может быть совсем маленьким или доходить до груди. Если вы справились с прохождением этого нелегкого пути, то в конце вас ждет приятный бонус — каменный выступы, с которых можно посмотреть на каньон с высоты.

