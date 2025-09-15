В Европе оценили возможность полного запрета на выдачу виз россиянам

Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз (ЕС) не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Он оценил эту идею во время пресс-конференции с главой МВД Финляндии Мари Рантанен и заявил, что у ЕС нет возможности принять такое решение, поскольку выдачей виз занимаются непосредственно страны — члены блока. Бруннер также анонсировал новую стратегию в отношении виз, которая будет представлена до конца года.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что некоторые европейские страны стали чаще одобрять визы российским туристам.

«Мы ведем диалог с этими государствами о том, необходимо это или нет. Но сейчас это в компетенции государств-членов», — заключил он.

Ранее некоторые европейские страны захотели полностью запретить въезд на территорию блока российским туристам. По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций против России может включить в себя ужесточение требований по выдаче шенгенских виз россиянам.