Названо направление, которое заменит остальные для россиян

Китай может заменить российским путешественникам самые популярные туристические направления, в числе которых Египет и Турция. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

© unsplash

По ее словам, наличие нескольких климатических зон, богатой истории и безвизового режима для россиян способствует повышению спроса на направление. Отдыхающие вполне могут предпочесть Китай хорошо знакомым курортам на Средиземном или Красном морях. Тем более что он пока малоизучен путешественниками из РФ.

Светлана Журова также отметила, что после введения ответного безвиза для граждан КНР, въездной турпоток в РФ заметно увеличится, причем не только благодаря местным достопримечательностям. Высока вероятность того, что китайские мужчины отправятся в Россию искать «русских невест».

«Там сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей», – добавила депутат.

Безвизовый режим для граждан РФ вступил в силу сегодня, 15 сентября. Первые путешественники, прибывающие в страну, рассказали о лояльном отношении китайских пограничников к гостям: обратные билеты не требуют, брони гостиниц не проверяют. Однако в некоторых отелях, вероятно, все еще не в курсе послаблений для россиян и по-прежнему просят показать визу.