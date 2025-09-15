Названо лучшее время для покупок авиабилетов в Китай

Россиянам рекомендовали как можно скорее приобретать авиабилеты в Китай. Лучшее время для бронирования полетов в республику раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с изданием «Абзац».

Эксперт не стал исключать возможность падения цен на перелеты в Китай из-за введения безвизового режима для россиян, но рекомендовал не надеяться на это. Вице-президент АТОР пояснил, что стоимость авиабилетов складывается из многих факторов, в числе которых изменение курса валют.

«Если рубль будет слабеть, цены в рублях будут только расти. Если реально поймать более дешевый билет, то экономия будет пять–семь процентов, но если завтра рубль снизится на пять процентов к доллару, то никакой скидки в рублях не получится. Я бы советовал не ждать лучшие цены на билеты, а бронировать сейчас», — отметил Ромашкин.

С 15 сентября для граждан России действует безвизовый въезд в Китай. Пробный период будет действовать в течение года. Сообщалось также, что на фоне этих мер спрос на авиабилеты в страну среди россиян вырос почти в два раза.