Изменился статус работы генконсульства Испании в России

Генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз. Информация о приостановке приема пропала с сайта визового центра BLS.

© unsplash

13 сентября визовый центр BLS проинформировал, что по техническим причинам генконсульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления.

«Обратите внимание, что запись на подачу документов в визовой центр бесплатна», — значится теперь сверху на странице визового центра, фраза о приостановке приема удалена.

Испания до сих пор входила в число стран с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгенских виз россиянам. К ним относились также Италия, Франция и Греция.