В АТОР рассказали о ценах на путевки в Китай

Цены на недельный тур в Китай на одного человека стартуют от 120 тысяч рублей, сказал НСН Артур Мурадян.

© unsplash

К концу года число российских туристов, посетивших Китай, может вырасти в два раза и достигнуть 1-1,2 миллиона, заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Россияне с сегодняшнего дня, 15 сентября, смогут посещать Китай с обычным загранпаспортом без оформления визы сроком до 30 дней. Мурадян отметил, что туроператоры фиксируют скачки спроса на туры в Китай.

«Спрос на туры в Китай, безусловно, вырос после объявления о введении безвизовых поездок для граждан России. Туроператоры фиксируют различные цифры: у кого-то рост проса составил 25%, а у кого наблюдается двукратный и даже трехкратный рост. Прошлогодний объем поездок россиян в Китай составил 1,9 миллиона, к концу этого года он вполне может быть на уровне 2,5-3 миллионов. Это абсолютные цифры, которые складываются из всех факторов пересечения границы. Туристический поток именно на материковый Китай, который фиксирует Ассоциация туроператоров России, по прошлому году составил порядка 700 тысяч человек. Поэтому мы рассчитываем, что именно классических туристов будет 1-1,2 миллиона к концу года. Это будет практически двукратное увеличение числа туристов», — сказал собеседник НСН.

По его словам, цены на поездки в Китай должны стабилизироваться буквально после ноябрьских праздников.

«Цены на туры в Китай начинаются от 120 тысяч рублей, в среднем — около 180 тысяч рублей. Это за неделю на одного человека. Цены на билеты на ближайшие две недели выросли по сравнению с визовым периодом на 15-20%. Мы считаем, что в дальнейшем цена должна вернуться к исходной. Буквально после ноябрьских праздников цена уже должна стабилизироваться», — заключил Мурадян.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявлял НСН, что получить визу в Китай было далеко не просто, после введения безвизового режима туроператоры ждут рост турпотока на 30%.