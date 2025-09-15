Евросоюз, пытаясь ввести полный запрет на въезд российских туристов, пилит сук, на котором сидит, заявил в беседе с RT директор Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) Андрей Шуриков.

© unsplash

«Но нас это не должно беспокоить: вместо того чтобы стучаться в закрывающиеся двери, нам стоит обратить внимание на бескрайние просторы собственной страны и дружественные государства, которые рады российским путешественникам», — считает он.

По словам Шурикова, пока Европа строит новые железные занавесы в ущерб собственным гражданам, «мир предлагает нам достойные альтернативы».

«Яркий пример — дружественный Китай, который с сегодняшнего дня отменил визы для граждан России. Это не просто жест, а знак глубокого уважения и стратегического партнёрства. И не стоит недооценивать внутренний туризм: от Калининграда до Камчатки россиян ждут уникальные маршруты, современные курорты и гостеприимство, которого лишены многие европейские города», — отмечает он.

Европейский санкционный бумеранг уже возвращается в страны ЕС, больно ударяя по трещащим по швам национальным бюджетам, добавил Шуриков.

«А для нас это возможность переосмыслить приоритеты: нам есть чем гордиться и куда ехать. Наше будущее не в душных коридорах брюссельской бюрократии, а в развитии собственного туристического потенциала и укреплении связей с теми, кто относится к России и россиянам с уважением», — заключил собеседник RT.

Некоторые страны Евросоюза выступают за полный запрет въезда туристов из России.