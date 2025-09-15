Какие китайские направления выбирают россияне и сколько они стоят

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, рассказал в беседе с RT, какие направления в Китае наиболее популярны среди россиян в начале сентября, а также назвал среднюю стоимость тура на неделю.

© unsplash

«Суммарная доля китайских континентальных направлений в первую неделю сентября составляла 10%. На Шанхай приходилось 5%, а на столицу страны — 3%. В начале месяца средний чек в Пекин был 165 тыс. рублей, а в Шанхай — 149 тыс. рублей. Общий средний. чек для путешествий по Китаю за период с 1-го сентября по 8-е составил 188 415 рублей», — пояснил эксперт.

Как отметил Козырев, чаще всего туристы предпочитают размещение в 4-х и 5-ти звёздочных отелях.

«А вот наиболее популярное питание — завтраки (81—82%). Также есть те, кто выбирает для себя завтраки и ужины. Также в начале месяца появилась категория людей, которые бронируют туры вовсе без питания», — заявил специалист.

Очевидно, что после отмены виз, туристы хотят расширить географию путешествий, поэтому в рейтинге востребованных появились ещё два направления внутри данной страны, считает аналитик.

«Хайнань и раньше принимал путешественников на особых условиях без дополнительных проверок», — напомнил собеседник RT.

Теперь туристы получили возможность познакомиться с остальной частью страны ближе, добавил он.

«Хайнань — это отличный пляжный курорт, поэтому, скорее всего, он сохранит своё лидерство среди китайских направлений», — заключил Козырев.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в беседе с RT отметил, что спрос на Китай увеличился.