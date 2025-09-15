Визовый центр Испании в Москве аннулирует записи на визы

Визовый центр Испании в Москве начал аннулировать записи на подачу документов на визы на ближайшие даты, в том числе на следующей неделе. Об этом сообщает TourDom.ru.

По данным издания, понедельник, 15 сентября, - последний день, когда испанский визовый центр принимает заявления от россиян на оформление шенгенских виз. На прошлой неделе, 13 сентября, центр сообщил, что генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз.

В визовом центре объяснили это техническими причинами. Отмечалось, что заявления не будут приниматься «до дальнейшего уведомления». В визовом центре порталу TourDom.ru заявили, что туристам предлагается «внимательно следить за сообщениями на сайте». Одна из визовых агентов рассказала о своем звонке в центр.

«Только что была на трубке, сказали все записи аннулируются. Когда возобновится прием, не знают», - сообщила она.

При этом отделение визового центра в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме. Туристы напомнили, что в консульстве Испании и раньше бывали сбои. Однако некоторые эксперты связывают ситуацию с планами ЕС ввести новые санкции и ужесточить выдачу виз россиянам.

Правительство Германии ранее выступило за ужесточение визового режима для россиян. СМИ писали, что Берлин призывает к «полной реализации рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году». Деталей власти Германии не приводили.