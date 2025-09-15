Как изменится осенью цена поездок на популярных у туристов направлениях

Стоимость путёвок может вырасти. Турэксперт Надежда Яблонская в беседе с NEWS.ru рассказала, как изменятся цены на отдых за границей этой осенью. По её словам, путешествия в ОАЭ, Таиланд, на Хайнань и Мальдивы заметно подорожают в связи с высоким сезоном. А вот отдых в Турции будет постепенно дешеветь.

В начале осени цены на отдых в ОАЭ выгоднее, чем в конце, так как в сентябре там ещё очень жаркая погода. Турция, наоборот, дешевеет ближе к зиме: море остывает, сезон заканчивается. С середины осени цены на отдых в Таиланде и на Хайнане значительно повысятся. Проводить отпуск на Мальдивах выгоднее в сентябре, дальше — дороже, начинается высокий сезон», — сказала Яблонская.

Эксперт подчеркнула, что россияне активно бронируют туры по разным направлениям. Этой осенью в списке самых популярных — Турция, Египет, Таиланд, Хайнань и ОАЭ.

