«Никаких допросов на границе»: первые туристы въехали в Китай по безвизу

Первые туристы из России уже воспользовались безвизовым въездом в Китай – новый режим начал действовать сегодня в 00:00 по пекинскому времени. Путешественники активно делятся впечатлениями: «Прилетели первым рейсом, без проблем прошли погранконтроль. Берите с собой брони – так быстрее», – рассказала одна из туристок, прибывшая в Ухань. В других аэропортах вопросов почти не задают: «Шанхай – спросили только о цели поездки».

«Дасин – ни одного вопроса. Вообще. Ни об отелях, ни об обратных билетах, ни тем более о страховке и о чем-то подобном. Миграционная карточка, паспорт, пальцы – и свободен. И так было у всех. Ни у кого ничего не спрашивают и не просят показать».

«Чэнду – по прибытии заполнили иммиграционные карточки: нужно было указать дату и рейс вылета, отель и адрес пребывания, страны, которые посещали последние 2 года. На контроле ничего ни у кого не спрашивают, сняли только отпечатки, проходят все за 5 минут».

Без проблем пересекают границу и в наземных пунктах пропуска на Дальнем Востоке: «Проходят быстро. В Суйфэньхэ почти 50 волонтеров стояли – помогали заполнять карточки по прибытии».

Новый режим позволил посетить Китай и тем, кто по разным причинам не мог получить визы. Например, из-за длительного пребывания в Турции – из-за напряженных отношений между странами китайцы отказывали во въезде россиянам, проводившим в этой стране более 28 дней.

«В нашей компании у троих были турецкие штампы на длительные периоды – как раз из-за этого не смогли податься на визы. На границе никаких вопросов не возникло», – говорят сегодня туристы.

Напомним, безвиз позволяет гражданам России находится в Китае до 30 дней. Это касается туристических и деловых поездок, участия в гуманитарных обменах, посещения родственников и транзита. Количество таких визитов в год и интервалы между ними пока не ограничены: главное – вовремя выехать из страны и можно возвращаться.

Однако в Посольстве РФ в КНР предупреждают: решение о праве на въезд принимают представители китайской миграционной службы непосредственно в пункте пропуска и вполне могут отказать, если решат, что цели поездки не соответствуют требованиям безвизового режима.

Несмотря на то что сегодня у путешественников на границе практически ничего не спрашивали, туристам все же рекомендуют иметь при себе бронь отеля, авиабилеты, приглашение принимающей стороны или документы о родстве. И не забывать, что срок действия загранпаспорта на момент въезда в Китай должен составлять еще не менее 6 месяцев.

Ранее TourDom.ru писал, что вопросы к новому режиму въезда в КНР остаются.