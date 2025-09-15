В Китай без визы: спрос на туры взлетел в три раза

Безвизовый въезд в Китай значительно повысил интерес к стране среди российских туристов. За прошлую неделю доля туров по этому направлению утроилась и составила 3,9% общего объема бронирований, а также Китай стал гораздо чаще указываться при покупке страховок путешественников. Об этом сообщают Росгосстрах и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Абсолютным лидером остается остров Хайнань - на этот курорт приходится 90% всех туров в Китай. Средняя стоимость отдыха составляет 202 тысячи рублей. Ранее на Хайнань также можно было прилететь прямым рейсом без визы, однако многие туристы сознательно выбирали стыковочные перелеты: они часто дешевле и позволяют заодно посмотреть сразу несколько городов. Поэтому введение полноценного безвизового режима упростило планирование поездки, расширило количество доступных маршрутов.

Помимо пляжей Хайнаня, крупные города также пользуются популярностью у российских туристов. Поездка в Пекин обойдется в среднем в 165 тысяч рублей, а путешествие в Шанхай - в 149 тысяч. Средний чек для туров в Китай при этом составляет 188 тысяч рублей.

Планируя отдых в Китае, российские путешественники чаще всего выбирают четырех- и пятизвездочные отели с системой питания, включающей не только завтраки (82% случаев), но и ужин (12-13%). Туристы также стараются защитить себя от возможных непредвиденных ситуаций и приобретают страховку на время поездки. Наиболее востребованные страховые суммы составляют 30000, 35000 и 50000 у.е.

"Китай уже долгое время находится в топе у российских туристов. С введением безвизового режима туристический поток будет только увеличиваться, и мы ожидаем повышения спроса на страхование путешественников в Китай на 30-40%. Очевидно, все больше путешественников начинают интересоваться не только пляжным отдыхом, но и активным туризмом в Поднебесной: посещением природных парков, исторических памятников и экскурсиями по городам. Это стимулирует спрос на дополнительные страховые опции, которые делают путешествия более спокойными и предсказуемыми. Кстати, среди необычных страховых случаев в практике Росгосстраха числились укусы обезьян в знаменитом парке на Хайнане", - комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах".