Пхукет и Паттайя станут доступнее для дальневосточников

Авиакомпания AZUR air запускает прямые рейсы из Владивостока и Хабаровска на популярные тайские курорты Пхукет и Паттайю. Новые маршруты начнут работать в зимнем сезоне.

Авиакомпания AZUR air объявила о запуске новых рейсов из Владивостока и Хабаровска на популярные тайские курорты Пхукет и Паттайю. Полеты будут выполняться в зимнем сезоне на современных самолетах Boeing-767-300 и Boeing-757-200. Это расширение маршрутной сети позволит жителям Дальнего Востока добираться до теплых стран без пересадок.

Согласно данным статистики, турпоток из России в Таиланд продолжает демонстрировать устойчивый рост. За 2024 год число российских туристов увеличилось на 18% и достигло 1, 745 миллиона человек. На 2025 год власти Таиланда прогнозируют новый рекорд - ожидается приезд 1, 9 миллиона гостей из России. Особой популярностью пользуется Пхукет, где россияне составляют самую активную группу иностранных арендаторов недвижимости.

Новые рейсы AZUR air выполняются по заказу крупных туроператоров. Компания демонстрирует впечатляющие показатели роста: за 2024 год пассажиропоток увеличился на 20%, достигнув 2, 3 миллиона пассажиров. В настоящее время полеты из дальневосточных городов на Пхукет также выполняет авиакомпания «Аэрофлот», но добавление новых рейсов позволит удовлетворить растущий спрос на путешествия в Таиланд.