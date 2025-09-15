Якутские туроператоры готовят новые маршруты в Китай

С 15 сентября россияне получили возможность посещать Китай без виз на срок до 30 дней. Якутия активно готовится к запуску регулярных рейсов в Харбин, что открывает новые перспективы для туристов.

Знаковое изменение в туристической политике между Россией и Китаем вступило в силу 15 сентября: граждане обеих стран теперь могут посещать друг друга без виз на срок до 30 дней. Для Якутии это открывает особые перспективы, учитывая географическую близость к китайской границе. Авиакомпания "Якутия" уже анонсировала регулярные рейсы по маршруту Якутск-Харбин, которые будут выполняться по специальному "прогулочному тарифу" от 25 605 рублей.

Однако эксперты туристического рынка рекомендуют отнестись к нововведению с осторожностью. Как пояснили в турагентстве MYTOUR AGENCY, пограничные службы сохраняют право отказать во въезде даже при наличии всех необходимых документов. Особое внимание следует уделить гражданам, родившимся в странах Средней Азии - им, вероятно, потребуется оформление визы. Кроме того, безвизовый режим не распространяется на деловые поездки, обучение и журналистскую деятельность.

На текущий момент наблюдается значительный всплеск спроса на туры в Китай, особенно из дальневосточных регионов. Стоимость турпакетов варьируется от 5-6 тысяч рублей за короткие туры из Владивостока до 250-286 тысяч рублей за 10-дневный отдых на острове Хайнань для двух человек. Эксперты советуют планировать поездки заранее и учитывать сезонные колебания цен, а также внимательно изучать условия безвизового въезда перед бронированием.