Вырос спрос на авиабилеты в Китай

После того как Китай на год ввел для россиян безвизовый режим, спрос на авиабилеты взлетел вдвое.

"Сейчас авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями", – рассказал соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин.

Он добавил, что окончательная динамика турпотока будет полностью зависеть от развития полетных маршрутов и ценовой политики авиакомпаний, сообщили "Известия".

В сервисе "Яндекс Путешествия" рассказали, что с момента объявления новом режиме въезда в КНР число купленных у них билетов на рейсы выросло в 1,9 раза.

