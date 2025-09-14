«Безвиз прельщает». Как россияне планируют отдыхать в Китае

За несколько дней до вступления в силу китайского безвиза – а этот режим начнет действовать уже завтра, – мы поинтересовались у подписчиков, планируют ли они поездку в КНР в ближайший год, и если да, то с какой целью.

Опрос, в котором приняли участие 3,2 тыс. человек, показал, что Китай туристам интересен – более трети участников голосования (38%) готовы туда поехать.

«Я бы съездила – безвиз прельщает», – высказывается в комментариях подписчица.

Примерно равное количество респондентов отправятся в экскурсионный тур (16%) и будут совмещать во время путешествия познавательный и пляжный отдых (15%).

«Китай – интереснейшая страна! Обязательно постараюсь вернуться в этом году, раз уж безвиз», – делится планами один из туристов.

7% участников опроса отправятся в КНР на пляж, по всей видимости на южный остров Хайнань. Подписчики отмечают, что на этот курорт и раньше действовал безвизовый режим, правда он касался только организованных групп.

Значительное число проголосовавших – 30% – пока не определилось по поводу путешествия в КНР. При этом однозначно не поедут 17%.

«На недельку смысла нет так далеко лететь, а на 2 недели уже цена кусается. Так что Египет, Турция дней на 10 это оптимально. Тунис бы еще неплохо, но по адекватной цене», – приводит аргумент туристка.

При этом некоторые подписчики в комментариях отмечают, что собираются в Китай, но самостоятельно, без покупки тура. А другие пишут, что, вероятно, также побывают в КНР транзитом – по пути в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

