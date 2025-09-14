Россияне открыли на Мальдивах необычный отель

Московская пара Ирина и ее муж, более 15 лет живущие у океана, создали на Мальдивах уникальный проект. Они перестроили свой отель так, чтобы красоту подводного мира могли увидеть даже люди с ограниченными возможностями. Для этого убрали ступени, расширили проходы, оборудовали номера и туалеты под нужды колясочников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Особое внимание уделяют каждому гостю. Например, для туриста без рук и ног сделали специальный костюм с «крыльями», который позволяет грести и чувствовать себя свободнее под водой. Владельцы признаются, что стараются адаптировать снаряжение и программу погружений под возможности каждого отдыхающего.

Среди постояльцев есть и постоянные гости. Так, француз Стефан, передвигающийся в коляске, каждое лето возвращается в отель, чтобы снова погрузиться и увидеть тигровых акул.

Ранее российская туристка поделилась впечатлениями от отдыха в Приморском крае. Она отметила, что местные пляжи по красоте не уступают зарубежным курортам, сравнив их с Турцией и Мальдивами.