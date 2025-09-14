В АТОР рассказали, в каких странах и когда пробовать манго

Манго выращивается более чем в 100 странах мира, однако его вкус, текстура, цвет и сезонность различаются в зависимости от сорта и региона произрастания. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала на своем сайте, в каких странах и когда туристы могут попробовать этот фрукт.

© unsplash

Так, мировым лидером и родиной манго является Индия. Страна обеспечивает почти половину мирового его производства. Основные регионы выращивания - это Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака, Махараштра и Гуджарат. Там насчитывается до 1000 сортов.

Самые популярные сорта - сладкий шафрановый "Альфонсо", медово-сладкий "Дашери", ароматный "Кесар", сочные "Манкурат" и "Кент". Есть и зеленокожие сорта, остающиеся зелеными даже в спелом состоянии, но при этом сочными и сладкими, - "Лангра", "Имам Пасанд" и "Алампур Банешан".

«Сезон сбора урожая манго в Индии длится с апреля по август, причем многие сорта созревают уже в апреле», — отметили в АТОР.

Также можно найти манго на рынках, в супермаркетах и на пляжах Таиланда. Сбор урожая здесь длится с апреля по август. В Ассоциации посоветовали попробовать сорта "Кео Са Вей", который часто используется для острого соуса и салатов, и сладкий "Окронг".

«Манго служит ключевым ингредиентом национальной тайской кухни, а самое известное блюдо - это клейкий рис с манго и кокосовым молоком», — добавили эксперты.

В Индонезии основными регионами манго являются Бали, Суматра и Ява. Здесь можно найти зеленокожие плоды с оранжевой мякотью и нежным вкусом ("Харум Манис", "Голек" и "Маналаги") и желтые и оранжевые ("Гадинг", "Чаканан" и "Касам"). Кроме того, рекомендуется обратить внимание на "Джедхонг Гинкю". Это округлые плоды оранжевого цвета, которые похожи на большие абрикосы.

«Сезон сбора урожая манго в Индонезии варьируется в зависимости от острова: например, на Бали основной период приходится на октябрь-январь», — предупредили в АТОР.

Что касается Китая, то главные регионы производства сосредоточены в южных провинциях, в том числе на острове Хайнань и в Гуандуне. Один из самых знаменитых сортов - красно-оранжевый "Кхайте" и желтый "Кео". Причем урожай манго здесь собирают почти весь год, пик сезона приходится на март-сентябрь.

Туристам, отправляющимся во Вьетнам, эксперты посоветовали обратить внимание на "Сиамский", "Кошачий" и "Слоновий" манго. Последний вариант может даже достигать веса в один килограмм.

«Все они известны насыщенным вкусом и нежной кремообразной консистенцией», — сказали в Ассоциации.

Сезон сбора урожая манго во Вьетнаме приходится на февраль-май.

Помимо этого, жители Египта культивируют около десяти известных сортов манго: в частности, "Тимор", "Зебдея", "Кейт" и "Альфонсо". Урожай этого фрукта здесь собирается с середины августа по декабрь.

Манговые сады растут и в Бразилии. Они сосредоточены в штатах Сан-Паулу, Баия и Минас-Жерайс. Популярными сортами здесь являются "Кент" с насыщенной оранжевой мякотью, сочный "Палмер" и сладкий "Атомари".

«Сезон сбора урожая манго в Бразилии начинается с ранних сортов в мае, а основной период приходится на июнь-август. Интересно, что хотя манго свободно растут на улицах многих городов, местные жители предпочитают покупать на рынках именно культурные сорта - за их более крупный размер и сочный вкус», — рассказали эксперты.

Мексика тоже славится манго. Более того, страна является ключевым поставщиком этого плода в США. Здесь путешественникам предлагается попробовать, например, ароматный "Петакон", яркий "Томми Аткинс" и медово-желтый кремовый "Атаульфо". Урожай манго в Мексике собирают с февраля по август.