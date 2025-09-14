Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

Правительство ФРГ выдает туристические визы гражданам России в рамках ограничений от 2022 года. Об этом Германии в России.

«Речь идет об ограничениях 2022 года», — сообщили в дипломатическом учреждении.

Немецкое посольство разъяснило сообщение RTVI об ужесточении выдачи виз россиянам. В качестве причины такого решения представители дипмиссии назвали «повышенные риски безопасности» для Европейского союза на фоне боевых действий на Украине.

Ранее генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз. Дипучреждение объяснило ситуацию «техническими причинами».