Турист раскрыл истинное отношение жителей Никарагуа к русским

Российский тревел-блогер побывал в Никарагуа и раскрыл истинное отношение местных к русским. Об этом он написал в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

© РИА Новости

По словам автора материала, никакого негатива он не встречал, а только любопытство со стороны местных. Кроме того, он столкнулся с предрассудком о «богатых русских», из-за чего цены на товары для него бывали выше, чем для остальных.

«Был случай, когда водитель такси услышал, что мы из России, и всю дорогу рассказывал, как уважает Россию за то, что она против Америки. При этом на стене у него болталась бейсболка с американским флагом. Вот так и живут: уважают Россию, а мечтают о визе в США», — поделился он.

