Европа устала от туристов: в популярных странах начались протесты

Летний сезон 2025 года обернулся серьезными испытаниями для европейских городов, столкнувшихся с беспрецедентным наплывом туристов. Жители Испании, Италии и Греции массово выходят на протесты, требуя ограничить турпоток.

Европейские города-легенды оказались на грани коллапса под давлением рекордного турпотока. По данным за 2024 год, континент принял 756 миллионов гостей — на 46 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне.

Особенно критическая ситуация сложилась в исторических центрах Венеции, Барселоны и Парижа, где соотношение приезжих и местных жителей достигает катастрофических диспропорций. На греческом Закинфе этот разрыв и вовсе достиг показателя 1:150.

Корень проблемы кроется в модели массового туризма и буме краткосрочной аренды. Платформы типа Airbnb превратили жилые кварталы в подобие гостиничных районов, вытесняя постоянных жильцов на окраины.

Муниципальные власти пытаются реагировать точечными мерами — вводят квоты, повышают сборы с туристов, ограничивают движение транспорта. Однако эти меры напоминают попытки остановить разлив реки руками.

Парадокс заключается в том, что даже на фоне протестов многие правительства продолжают инвестировать в туриндустрию — расширяют аэропорты, строят новые гостиничные комплексы. Эта политика вызывает растущее сопротивление граждан, которые выходят на улицы с требованиями защитить их право на качество жизни.