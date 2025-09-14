Германия еще больше ужесточит правила выдачи виз россиянам

Германия еще больше ужесточит выдачу виз гражданам России. Заявителей ждут дополнительные проверки и увеличенное время рассмотрения заявлений.

«Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», – прокомментировали телеканалу RTVI в посольстве ФРГ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения квот на выдачу шенгенских виз для российских туристов, о чем заявил один из депутатов Европарламента. А кроме того, обсуждаются и другие ограничительные меры, включая увеличение сроков рассмотрения заявлений и повышение консульских сборов. Причем драйвером процесса ужесточения является как раз Германия – Берлин уже подготовил документ для Еврокомиссии, где настаивает на существенном сокращении числа туристических виз для граждан РФ. Также ФРГ намерена выработать с ЕС единую линию, чтобы «исключить ситуации, когда состоятельные россияне отдыхают на курортах Европы на фоне продолжающегося конфликта».

Впрочем, российские туристы уже давно не могут получать немецкие визы – они выдаются лишь определенным категориям граждан. Гораздо более тревожный сигнал поступил из консульства Испании в Москве, которое вчера прекратило прием заявлений на визу. Пока непонятно – то ли это технический сбой, то ли что-то более серьезное. Испания, напомним, одна из тех государств Евросоюза, которые по-прежнему активно оформляют шенгенские визы гражданам России. Также в дружественном для нас визовом списке – Италия, Франция, Греция и Венгрия.