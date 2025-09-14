Что посмотреть в Китае

С 15 сентября 2025 года гражданам России больше не нужно оформлять визу для поездки в Китай. Новые условия безвизового въезда будут действовать в течение одного года и откроют туристам, бизнесменам и родственникам путь в Поднебесную по одному лишь заграничному паспорту. Что необходимо знать перед поездкой в Китай, рассказывает «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

В МИД КНР подчеркнули, что эта мера направлена на развитие взаимопонимания между странами и упростит двусторонние поездки. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь пояснил, что отмена виз позволит укрепить российско-китайские отношения.

Согласно новым правилам, россияне смогут находиться в Китае без визы до 30 дней. Въехать можно из любой страны, ограничений по числу поездок не предусмотрено. Нововведение действует до 14 сентября 2026 года и распространяется на поездки с туристическими, деловыми, культурными, образовательными и личными целями, включая транзит.

Ранее безвиз был возможен только в составе организованных туристических групп, причем срок пребывания ограничивался 21 днем. Теперь же для индивидуальных поездок по всей территории КНР достаточно действующего загранпаспорта.

Когда все же нужна виза

Несмотря на послабления, определенные категории граждан все еще обязаны оформлять визу. Это касается случаев, если поездка длится более 30 дней или связана с трудоустройством, обучением либо журналистской деятельностью. В таких ситуациях необходимо предварительно подать документы в консульство КНР.

Для въезда в Китай потребуется загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев с момента прибытия. Также рекомендуется иметь при себе подтверждающие документы: бронирование отеля, обратные билеты, приглашения или туристический ваучер.

Как оплатить поездку в Поднебесной

Из-за санкций карты российских банков, включая «Мир», Visa и Mastercard, в Китае не работают. Чтобы расплачиваться на месте, стоит оформить карту UnionPay в банках, не попавших под ограничения. Также активно используются мобильные приложения AliPay и WeChat Pay, которые принимаются почти везде – от уличных кафе до вокзалов.

Тем не менее путешественникам советуют брать с собой небольшую сумму наличных юаней – они пригодятся в отдаленных регионах и при поездках на такси.

География перелетов расширяется

По данным АТОР, к сентябрю между Россией и КНР выполняется более 200 рейсов еженедельно. Прямые перелеты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска, Иркутска, Казани, Екатеринбурга и других крупных городов. На маршрутах работают как российские, так и китайские авиакомпании.

Что посмотреть в Китае

Китай привлекает миллионы туристов не только Пекином и Великой Китайской стеной. Среди знаковых мест также:

Тяньмэньшань – гора с самой высокой пещерой в мире;

Монастырь Матисы – уникальные скальные храмы в провинции Ганьсу;

Храм неба – архитектурный памятник ЮНЕСКО в Пекине;

Дворец Потала – бывшая резиденция Далай-ламы в Тибете;

Парк «Край Света» на острове Хайнань;

Лотосовые горы в Гуанчжоу;

Рисовые террасы Хунхэ-Хани – один из самых фотогеничных пейзажей Юго-Восточной Азии.

Возможности для самостоятельных путешественников

Безвизовый режим открывает новые горизонты для тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно. Китай – это страна, где древние традиции сочетаются с современными технологиями, а каждое направление может стать отдельным открытием.