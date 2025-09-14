Куда поехать на отдых в Узбекистане

Узбекистан — это страна с удивительной историей и архитектурой, поэтому посмотреть все знаменитые места за пару дней не получится. К отдыху нужно подходить с умом и выбирать то, чего хочется именно в этот раз.

© ГлагоL

Первый вариант — Ташкент. Здесь вас встретит шумный мегаполис с самым красивым метрополитеном в мире. В столице можно прогуляться по старейшему крытому рынку Чорсу, посетить самый высокий небоскреб страны и музей прикладного искусства.

Из минусов: меньше восточной атмосферы, чем в других городах, и преобладание новостроек.

Самарканд — место великих памятников. Здесь вас встретят улица Шахи-Зинда с древнейшими мавзолеями и Регистан — площадь трех огромных медресе. Минусы: много туристов и очень жаркая погода.

В Бухаре можно ощутить атмосферу спокойствия — тут ценят уют и тишину. Прогуляйтесь по улицам крытых базаров и посетите Арк Бухары, где когда-то жили представители власти. Из минусов автор канала «В погоне за необычным» отмечает мало активных развлечений и небольшая площадь города.

Ранее «ГлагоL» писал о том, где можно отдохнуть с детьми в России в теплый сезон. В топ мест вошли Геленджик и Зеленоградск.