«От вау до ужаса». Россиянка описала впечатления от отеля в Турции

Российская туристка описала впечатления от похожего на дачу отеля в турецком Мармарисе фразой «от вау до ужаса». Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам Ольги, путевка на двоих обошлась в 168 тысяч рублей, а для размещения они выбрали четырехзвездочную гостиницу Marti Resort.

«Это отель из разряда тех, в которые туристы летают как к себе на дачу, знают хозяина и всех барменов, часто встречают знакомых среди отдыхающих. Поэтому тут не все идеально, так как старым друзьям можно простить некоторые недочеты», — объяснила она.

Россиянка добавила, что при подъезде к отелю картина открывается удручающая, а входная группа Marti Resort и вовсе настораживает. Однако уже внутри гостиницы тревога проходит при виде на большую террасу с напитками и красивой панорамой.

«Номера старые, уставшие, но не грязные. Чистая сантехника в ванной, но плитка с трещинами, кровать скрипит, стулья шатаются», — перечислила она нюансы.

При этом Ольга заключила, что осталась довольна отдыхом.

