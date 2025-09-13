Эксперт прокомментировал интерес туристов к Китаю

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в беседе с RT отметил, что спрос на Китай увеличился.

«По рынку фиксируется диапазон от 25 до 200%. Сильно зависит от профиля оператора, занимался ли он ранее Китаем. Те, кто занимался, у них выше, а те, кто только начинает, — у них меньше», — объяснил собеседник RT.

По его словам, принятие безвизового правила для граждан России является значимым для рынка.

«Россияне летают в те города, куда есть полётные программы. То есть это Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Открывается полётная программа в Ухань. Основной пляжный поток по-прежнему приходится на Хайнань. Это пляж, там отдохнули порядка 600 тыс. туристов по итогам восьми месяцев», — рассказал Мурадян.

Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный безвизовый режим для российских граждан.