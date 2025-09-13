Сколько иностранных туристов привлек Вьетнам в 2025 году

Вьетнам посетили почти 14 млн иностранных путешественников с января по август 2025 года, что на 21,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Vietnam News Agency (VNA), партнер TV BRICS, со ссылкой на данные Национального статистического управления при министерстве финансов.

Доходы от туризма за восемь месяцев составили 2,32 млрд долларов США (более 197 млрд рублей), увеличившись на 20,3 процента по сравнению с прошлым годом. Большинство гостей (11,9 млн человек) прибыло в страну воздушным транспортом, что составляет 85,2 процента от общего числа посетителей. Наибольший поток туристов обеспечили граждане Китая.

Отдельно отмечается рост числа путешественников из России – на 164,9 процента по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что это произошло благодаря целевым рекламным кампаниям. Число посетителей из Индии достигло более 387 тыс. человек, увеличившись на 42,5 процента.

Заместитель генерального директора Национального управления туризма Вьетнама Фам Ван Туй подчеркнул, что Индия является стратегическим партнером Вьетнама, а туризм становится мостом для укрепления культурных связей между странами. Расширение системы электронных виз, рост числа прямых рейсов и безопасная среда для путешествий помогают привлекать все больше иностранных туристов, считает он.