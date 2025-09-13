Как туриндустрия отреагировала на возможное ужесточение виз ЕС

Пресс-секретарь ассоциации Мария Зюкова рассказала RT, что на фоне намерений ЕС ужесточить визовую политику в отношении россиян туриндустрия демонстрирует гибкость и способность к быстрой адаптации.

«Это затронет, в первую очередь, ключевые для российских туристов направления: Италию, Францию, Грецию, Испанию и Австрию. Однако рынок активно перестраивается, предлагая множество альтернатив. И если классические «Таити» в лице Франции или Италии могут стать менее доступны, то хочется добавить ироничную цитату из мультфильма «Возвращение блудного попугая», которая как нельзя лучше отражает текущий тренд: "Нас и здесь неплохо кормят"», — отметила собеседница RT.

По её словам, на смену традиционным маршрутам приходят новые и порой неожиданные возможности.

«Яркий пример — Китай, который наоборот отменил визы для россиян на год, широко распахнув свои двери. Помимо этого, неизменно высоким спросом пользуются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Куба, а внутренний туризм на курортах Краснодарского края, Крыма и Кавказских Минеральных Вод продолжает наращивать качество и разнообразие сервиса. Паниковать не стоит. Мир велик, а индустрия гостеприимства готова предложить достойные варианты отдыха», — заключила

Ранее газета Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии сообщила, что к концу года ЕС опубликует новые предписания, которые будут содержать более жёсткие рекомендации по выдаче виз гражданам России.