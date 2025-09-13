Таиланд вновь стал опасен для туристов

Отдыхающих и местных жителей предостерегают от любых контактов с бездомными кошками, собаками и дикими животными. Инкубационный период бешенства у человека иногда может занять всего неделю, поэтому откладывать визит к врачу не следует.

Из-за вспышки бешенства в девяти районах Таиланда власти страны предостерегли местных жителей и туристов от контактов с бродячими и дикими животными. Больных собак выявили уже в трех районах, но о случаях заражения человека данных пока не поступало.

Администрация Бангкока настоятельно просит не гладить бездомных кошек и собак, а о мертвых животных на улицах немедленно сообщать властям. Медики напомнили, что инкубационный период бешенства, которое передается со слюной, может длиться от одного до трех месяцев, но может сократиться всего до одной недели. Поэтому в случае укуса необходимо немедленно обратиться к врачу.

