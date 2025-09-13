На Пхукете боятся появления новых «русских берсерков»

На Пхукете перед высоким сезоном представителей ночных заведений с популярной туристической улицы Бангла Роуд попросили не плодить новый треш-контента с туристами. Драки гостей королевства с охраной в клубах, барах и прочих увеселительных местах, популярных у иностранцев, очень быстро расходятся по СМИ и соцсетям. А все это портит благоприятный имидж курортного острова.

Чтобы донести эту мысль до предпринимателей, туристическая полиция Пхукета даже провела целое очное совещание. Местом для него стал клуб Ibiza. Персоналу развлекательных заведений объяснили, что нужно делать для поддержания имиджа, и попросили не поддаваться на провокации туристов, находящихся подшофе.

«Большинство конфликтов происходит без применения оружия, и полиция способна самостоятельно их эффективно останавливать и привлекать участников к ответственности», – отметили представители местной власти, призвав охрану заведений не махать кулаками.

