Бывшая страна СССР разрешит россиянам визиты без загранпаспортов

Россия и Узбекистан захотели отменить въезд по загранпаспортам. Об этом узбекский МИД сообщил «Известиям».

© Lenta.ru

По данным источника, Москва и Ташкент задумали разрешить визиты в Узбекистан по внутренним паспортам России. Переговорный процесс по вопросу продолжается, утверждается ряд аспектов внутри ведомств двух стран.

«Говорить о конкретных сроках реализации пока преждевременно», — добавили в пресс-службе страны бывшей СССР.

На данный момент россияне посещают Узбекистан по загранпаспортам. Регистрация по месту пребывания там не требуется в течение двух недель. Затем приезжим необходимо оформить временную регистрацию.

Ранее Китай отменил визы для россиян с 15 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о взаимной отмене виз для граждан КНР.