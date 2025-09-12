Куда делись дешевые туры в Турцию?

Туристы, собирающиеся на отдых в Турцию в ближайшие даты, буквально атакуют турагентов вопросами: «Почему практически невозможно найти горящие туры?» «Осень же, семьи с детьми уже схлынули с курортов. Неужели нет предложений по вкусной цене?»

Туроператоры, с которыми пообщался корреспондент «ТурДома», рассказали: ждать скидок сейчас действительно вряд ли стоит. Во всяком случае, в гостиницах Антальи. «На весь сентябрь у нас средняя загрузка по Турции выше 90%. Чуть проседает направление Даламан, там есть варианты подешевле, но надо иметь в виду – море на Эгейском побережье не столь теплое, как на Анталийском», – говорит замгендиректора Anex Яна Муромова. Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Ланская добавляет: «Туры на глубину сейчас продаются хорошо. Сезон продолжается, спрос на сентябрь-октябрь высокий – у отелей нет нужды давать скидки для стимулирования продаж, поэтому нет горящих предложений».

Туроператоры напоминают: ранние бронирования по Турции шли очень активно. Номера в некоторых востребованных гостиницах были почти распроданы еще за месяцы вперед, в том числе на бархатный сезон. «Сейчас вопрос скорее не в том, как купить тур подешевле, а в том, чтобы найти свободные места в популярных отелях», – говорит PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева. Некоторые гостиницы предлагают свободные комнаты, но уже не по самой выгодной контрактной стоимости, а по более высоким тарифам BAR (Best Available Rate – лучшая доступная цена. – Ред.). Кроме того, осень – период активизации MICE-туризма: гостиницы, у которых есть большие конференц-залы, принимают участников деловых мероприятий, отдавая им большое количество номеров.

Мы проверили в системах онлайн-бронирования, какие туры с моментальным подтверждением сейчас реально купить в отели 5* на Анталийском побережье с вылетами из Москвы в ближайшие выходные – 13–14 сентября. В ценовом диапазоне до 200 тыс. руб. за двоих нашлось 15 предложений (недельный отдых по системе ultra all inclusive). По более высокой стоимости – 21. В популярном IC Hotels Santai Family Resort 5* доступны только номера категории sun swim up, недельный турпакет обойдется от 404 тыс. руб. В Ducale Lara 5* можно разместиться только в сьютах – туры стоят от 420 тыс. руб. на двоих. В Rixos Park Belek The Land Of Legends 5* предлагаются туры в «королевские сьюты» – от 635 тыс. руб., более скромные варианты размещения уже полностью забронированы.