От Ватикана до Мальты: 10 самых маленьких стран в мире

В мире существуют государства, которые можно обойти пешком за несколько часов, а численность населения в них соответствует небольшому поселку. Но при этом они играют особую роль на мировой арене. Некоторые из них являются деловыми центрами с развитой экономикой, другие служат точками притяжения для туристов со всего мира. Какие страны считаются самыми маленькими и в чем специфика карликовых государств — в материале «Газеты.Ru».

Ватикан

Площадь: 0,44 кв. км

Население: 882 человека по данным на 2024 г.

Это государство-анклав внутри Рима — резиденция высшего духовенства Римско-католической церкви. Оно образовано в 1929 году в соответствии с Лютеранскими соглашениями. Ватикан — место паломничества миллионов верующих и центр религиозной деятельности. Примерно три четверти его населения составляет духовенство. В знаменитом городе-государстве проходят важные церемонии и события, такие как папская инаугурация и собрание кардиналов.

Ватикан — теократическое государство, им управляет Святой Престол. Страна не участвует в проектах ЕС. В качестве валюты здесь используют евро, государство выпускает собственные монеты.

Самые знаковые достопримечательности Ватикана — базилика Святого Петра, Сикстинская капелла и Ватиканская библиотека. В 1984 году Ватикан включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Княжество Монако

Площадь: 2,02 кв. км

Население: 38 тыс. человек

Монако имеет статус самой маленькой страны с береговой линией. Княжество граничит с Францией с трех сторон, а с четвертой — омывается Средиземным морем. Благодаря осушению площадь страны увеличивается.

Несмотря на свои небольшие размеры, Монако — одна из самых густонаселенных стран. Официальный язык здесь французский, широко распространены также английский и итальянский. Экономика Монако в значительной степени зависит от туризма, финансов и международной торговли, что способствует культурному разнообразию страны.

Монако славится теплым климатом и множеством достопримечательностей, среди которых казино Монте-Карло, легендарная трасса «Формулы-1», собор Святого Николая, построенный из белого камня в XIX веке.

Республика Науру

Площадь: 21,3 кв. км

Население: 12 тыс. человек

Столица: Ярен

Науру — самое маленькое островное государство в мире. Расположено в юго-западной части Тихого океана. Остров окаймлен кольцевым валом коралловых рифов, отстоящим от берега на 150–300 метров. За рифами начинается крутой подводный склон.

Благодаря природным ресурсам Науру когда-то считался самым богатым островом на планете – его называли «Тихоокеанским Кувейтом». В 1898 году здесь были найдены богатейшие залежи фосфоритов. Однако к 1980-м годам запасы иссякли. А разработки ископаемых привели к тяжелым экологическим последствиям: в середине острова можно увидеть гигантские известняковые зубцы и пирамиды, около 90% леса было уничтожено.

Одна из острых проблем Науру — дефицит пресной воды. Остров в значительной степени зависит от сбора дождевой воды, работы опреснительных установок и питьевой воды, поставляемой из Австралии.

Тувалу

Площадь: 26 кв. км

Население: 9,5 тыс. человек

Столица: Фунафути

Это островное государство занимает девять коралловых атоллов в Тихом океане — между Гавайскими островами и Австралией. Острова расположены очень низко и напоминают с высоты полосу суши. 4,6 метра над уровнем моря — самая высокая точка государства Тувалу.

Вплоть до 1788 года архипелаг оставался незамеченным, но его все же нашли английские путешественники. На протяжении столетий эти земли были частью британской колониальной системы. Лишь в 1978 году Тувалу обрело независимость, но не спешит разрывать связи с Британией. На государственном флаге можно увидеть британский «Юнион Джек».

Из-за небольшого размера и ограниченных ресурсов экономика Тувалу в значительной степени зависит от иностранной помощи. Угрозу стране представляет глобальное потепление и, как следствие, повышение уровня Мирового океана. По этой причине острова в перспективе могут оказаться под водой.

Республика Сан-Марино

Площадь: 61 кв. км

Население: 33,6 тыс. человек

Столица: город Сан-Марино

Территория Сан-Марино полностью окружена Италией. Микрогосударство расположено на северо-восточной стороне Апеннинских гор, недалеко от Адриатического моря. Несмотря на свои небольшие размеры, Сан-Марино является одной из старейших республик мира, история которой восходит к VI веку нашей эры.

В стране действует парламентская система с всенародно избираемым Большим Генеральным советом. Он назначает двух капитанов-регентов на посты глав государства на шестимесячный срок. Основная отрасль экономики страны — сельское хозяйство: овцеводство, виноградарство, виноделие, выращивание зерновых. Страна имеет высокий уровень жизни и низкий уровень преступности.

Исторический центр Сан-Марино и гора Монте-Титано с 2008 года внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Княжество Лихтенштейн

Площадь: 160 кв. км

Население: 38 тыс. человек

Столица: Вадуц

Лихтенштейн находится в Центральной Европе, на правом берегу Рейна, граничит на востоке с Австрией, на западе — со Швейцарией. Ландшафт Лихтенштейна преимущественно горный, что делает страну привлекательной для туризма и зимних видов спорта.

Лихтенштейн балансирует на грани конституционной монархии и парламентской демократии. Страной управляет принц, полномочия которого ограничены нормами конституции. Правительство формируется демократически избранным парламентом.

Лихтенштейн — одна из самых богатых стран Европы с высоким уровнем жизни. По этому поводу принято шутить, что в ней больше компаний, чем жителей. Экономика базируется на финансовом секторе, промышленности (в основном, высокоточном машиностроении), сельском хозяйстве и туризме.

С 1868 года Лихтенштейн не имеет собственных вооруженных сил. Конституция страны предусматривает обязанность граждан защищать свою землю в случае необходимости.

Республика Маршалловы Острова

Площадь: 181 кв. км

Население: 64 тыс. человек

Столица: Маджуро

Маршалловы Острова представляют собой кольцеобразные коралловые рифы, окружающие лагуну. Архипелаг состоит из 29 атоллов и пяти одиночных островов, расположенных в центральной части Тихого океана немного севернее экватора. Острова славятся пляжами с мягким белым песком, кристально чистыми лагунами, изобилующими раковинами, что делает это место популярным у туристов. Главные сектора экономики страны – сельское хозяйство, сфера услуг и туризм.

С 1946 по 1958 год Маршалловы Острова были местом обширных ядерных испытаний, из-за чего атолл Бикини стал непригоден для проживания. Позже США выплатили потомкам жителей $125 млн компенсации за ущерб, причиненный программой ядерных испытаний. Атолл Бикини в 2010 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как именно в его пределах США после Второй Мировой войны провели 67 ядерных взрывов, включая испытание первой водородной бомбы.

Сегодня острова используют доллар США как валюту. За безопасность государства отвечают американские военные. Согласно Договору о свободной ассоциации, американцы гарантируют островитянам военную защиту.

Федерация Сент-Китс и Невис

Площадь: 261 кв. км

Население: 55,5 тыс. человек

Столица: Бастер

Это государство расположено в восточной части Карибского моря и состоит из двух островов — Сент-Китс и Невис. Здесь влажный и жаркий климат, а с августа по октябрь бывают разрушительные тропические ураганы. В стране развиты туризм и сельское хозяйство. На островах выращивают сахарный тростник, хлопчатник, ананасы.

Сент-Китс и Невис — конституционная монархия с парламентской формой правления. Главой государства считается действующий король Великобритании Карл III. Ранее острова были английской колонией и получили независимость в 1983 году.

Чтобы стимулировать экономику государства, реализуется программа «Гражданство через инвестиции», которая позволяет стать гражданином страны в обмен на взнос в ее экономику — от $250 тыс. до $450 тыс. Например, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Сент-Китс и Невис в 2014 году, оформив паспорт дистанционно. Эта программа привлекает богатых иностранцев, желающих получить второе гражданство и пользоваться безвизовым режимом во время поездок во многие страны.

Мальдивская Республика

Площадь: 298 кв. км

Население: 592,6 тыс. человек

Столица: Мале

Мальдивы — государство, состоящее из 1000 коралловых островов, сгруппированных в 26 атоллов. Географически Мальдивы находятся к юго-западу от Индии и Шри-Ланки.

Мальдивы являются президентской республикой. Президент избирается парламентом, но кандидата утверждают в ходе общенационального референдума. Экономика Мальдив в значительной степени зависит от туризма. Острова привлекают миллионы посетителей своими белоснежными пляжами, кристально чистой водой и богатым подводным миром. Рыболовство также играет важную роль в экономике страны.

Мальдивы испытывают серьезные угрозы из-за изменения климата и повышения уровня моря, что ставит под вопрос будущее существование некоторых островов. Страна продвигает экологические инициативы и выступает за принятие мер по борьбе с глобальным потеплением.

Республика Мальта

Площадь: 316 кв. км

Население: 546 тыс. человек

Столица: Валлетта

Это островное государство расположено в Средиземном море, к югу от Италии. Архипелаг состоит из нескольких островов, крупнейшие из которых – Мальта, Гоцо (Гозо) и Комино.

Экономика Мальты базируется на туризме, а также электронной промышленности. Это один из мировых центров изучения английского языка. Живописная природа и исторические достопримечательности делают Мальту привлекательной для кинематографистов.

Благодаря своему стратегическому положению и членству в Европейском союзе страна привлекает иностранные инвестиции и является важным центром торговли.

Мальта имеет богатую историю, оставившую след в архитектуре и культуре. Здесь находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: подземный храм Хал-Сафлиени, столица республики Валлетта и семь мегалитических храмов. Все это вкупе с живописными пляжами и теплым климатом делает страну популярным у туристов направлением.