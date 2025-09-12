Путешественники теряют дни отдыха из-за переноса рейсов

Авиакомпания Etihad Airways скорректировала расписание рейсов в Абу-Даби из Санкт-Петербурга и Сочи. В результате переноса вылетов стыковки в арабском хабе по некоторым направлениям стали неудобными. О проблеме редакции TourDom.ru рассказали туристы и турагенты.

Билеты на весну из Санкт-Петербурга в Маэ (Сейшелы) с пересадкой в Абу-Даби турист покупал еще в июле.

«Была хорошая цена – 60 тыс. на человека с багажом, с адекватными по времени пересадками».

Недавно авиакомпания уведомила пассажира, что рейс из Пулково в ОАЭ перенесен на сутки вперед, с 14 на 15 марта. В личном кабинете турист увидел, что первое «плечо» сдвинули, а второе – нет:

«Из Абу-Даби в Маэ стояла старая дата вылета, и рейсы не стыкуются».

Помогли разрулить ситуацию в билетном агентстве: там связались с авиакомпанией и перенесли отправление из ОАЭ. Однако первый день отдыха оказался потерян: от одной ночи в отеле на Сейшелах пришлось отказаться.

Похожая картина с расписанием Etihad из Сочи, правда здесь отправление рейса EY 859 в Абу-Даби отложили всего на несколько часов – с 14:00 на 19:30. В пункт назначения борт прилетит на 5,5 часа позже, из-за чего у пассажиров, собирающихся лететь в другие страны, слетели запланированные стыковки. График авиакомпании, судя по системе бронирования, изменился с 15 декабря.

В начале сентября Etihad уведомила пассажиров об изменениях.

«У моих клиентов билеты в Сингапур с пересадкой в Эмиратах на 29 декабря. Теперь они вынуждены будут сидеть в арабском аэропорту 21 час в ожидании следующего рейса в Сингапур», – поделилась с редакцией турагент.

При этом поменять билеты на 28 декабря не получается:

«Авиакомпания не подбирает рейсы для пассажиров, может только подтвердить запрошенные места. Но в экономе их пока нет в наличии. Пытаемся поймать».

