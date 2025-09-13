Китайские власти перечислили нюансы безвизового режима для россиян

Китайские власти приняли решение о временном введении безвизового режима для граждан России. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года россияне, имеющие общегражданские загранпаспорта, смогут находиться в КНР до 30 дней без оформления визы.

Новая политика распространяется на поездки с туристическими и деловыми целями, участие в гуманитарных обменах, визиты к родственникам и транзит через территорию Китая. Ранее для этого требовалось оформление виз категорий «L», «M», «F», «Q2» и «G».

При этом безвизовый въезд не касается тех, кто направляется в Китай для работы, учебы, журналистской деятельности, а также водителей и экспедиторов. Родственникам россиян, работающих или обучающихся в Китае, по-прежнему необходима виза категории «S2».

Право на въезд предоставляется сотрудником миграционной службы на границе, который может отказать в пересечении при несоответствии целей поездки. В этой связи российским туристам и путешественникам рекомендуется иметь при себе бронь отеля, обратные билеты или приглашение принимающей стороны.

Безвизовый режим действует на всех пунктах пропуска, разрешенных для иностранцев, и позволяет свободное перемещение по территории Китая, за исключением регионов с ограничениями, таких как Тибет. Несовершеннолетние въезжают по тем же правилам, что и взрослые.

Заграничный паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев на момент выезда из Китая, однако при гуманитарных обстоятельствах допускаются исключения. Отдельных ограничений по количеству въездов или общему сроку пребывания в течение года не предусмотрено.

Хотя медицинская страховка не является обязательной, власти рекомендуют ее оформление из-за высокой стоимости медицинских услуг в КНР. В случае необходимости продлить пребывание свыше 30 дней иностранцы могут обратиться в органы общественной безопасности.

Таким образом, новое решение значительно упрощает туристические и деловые поездки в Китай, что открывает новые возможности для развития контактов между двумя странами.