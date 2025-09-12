«Плаваем, загораем». Туристы рассказали о катастрофе на Бали

Немало туристов из России находится на Бали в то время, как местные власти объявили здесь режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных наводнений. Отдыхающие делятся противоречивой информацией: одни рассказывают о пережитом ужасе, другие утверждают, что просто прошли сильные дожди. А третьи вообще ничего не заметили, хотя ливни «полоскали» остров с 8 сентября.

По предварительным данным, погибли 16 человек, большинство из них – в Денпасаре, где зафиксировано 43 зоны подтопления – под водой оказались больницы, храмы, парки, разрушена часть зданий. Серьезно пострадал рынок Кумбасари, привлекающий туристов аутентичными товарами и приятными ценами: первый этаж был полностью затоплен и завален мусором, второй покрыло толстым слоем ила.

«Пострадал не только Денпасар – Семиньяк, Кута, весь Легиан, частично Убуд. Кошки сидели на крышах, людей и собак вывозили спасатели на моторных лодках. Все виллы затоплены по пояс канализацией. Мы до сих пор в эвакуации», – рассказала одна из российских туристок.

Дороги в туристических районах – Куте, Убуде, Чангу превратились в реки. Это застало врасплох путешественников, направлявшихся из Куты в аэропорт. К ним на помощь пришли военные: сначала всех вывезли на каяках, а потом доставили на армейских грузовиках в Нгурах-Рай, чтобы они не опоздали на рейсы.

Но некоторые россияне, отдыхающие в этих местах, особых проблем не наблюдали: «Вчера ездили через Денпасар в Чангу, никакого криминала не заметили – затопило несколько улиц, но в целом приемлемо…» «Я нахожусь в Куте. Здесь просто шел сильный дождь», – говорят они.

Противоречивая информация поступает и из Семиньяка. Одни сообщают, что ливень закончился только вчера днем и «затопило все по пояс». Другие утверждают, что на побережье сухо, только волны в океане «больше, чем обычно».

А вот находящиеся в Нуса-Дуа единодушны – погода прекрасная: «В стране объявили ЧП, но мы тут вообще никаких катаклизмов не видели». «Ничего здесь не затопило. Вчера было солнечно и сегодня тоже. Обстановка хорошая – плаваем, загораем», – рассказывают туристы.

Глава Туристического офиса Бали И Ваян Сумараджая сегодня заявил, что наводнения, произошедшие в ряде районов, не оказали существенного влияния на туризм: все объекты, включая аэропорт Нгурах-Рай, работают в обычном режиме.

«Остров остается безопасным для отдыха туристов», – подчеркнул Сумараджая.

«Вода уже вся ушла, но некоторые дороги разрушены или усыпаны грязью», – констатируют российские путешественники.

По информации индонезийского вневедомственного государственного агентства метеорологии BMKG, внезапные сильные ливни, обрушившиеся на Бали на этой неделе, предвещают наступление сезона дождей. Но ближайшая семидневка обещает быть солнечной.

