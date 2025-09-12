Названа стоимость недельного отдыха в Китае

Недельное путешествие с посещением Пекина и соседних городов обойдется значительно дешевле, чем многие предполагают. Опытный путешественник Елена, которая более 10 лет организует самостоятельные поездки по всему миру, делится проверенным расчетом бюджета для поездки в Китай.

© unsplash

«Я беру обычное время, не "золотую неделю" в октябре, не Новый год – там цена сразу умножается на 2. Из многих городов России есть прямые и не очень дорогие рейсы», – рассказала туристка в своем блоге.

К примеру, направление Владивосток – Пекин пользуется наибольшей популярностью в сентябре, октябре и ноябре. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет 15 191 рублей.

Где остановиться и сколько это стоит

Проживание остается одной из основных статей расходов. В Пекине комфортный двухместный номер в отеле уровня 3* обойдется в 250–300 юаней за ночь. Как отмечает Елена, это значительно дешевле, чем аналогичные варианты во многих российских городах. Для сравнения, в Нижнем Новгороде подобное размещение стоило бы от 3500 рублей.

В других городах Китая цены еще привлекательнее. В Тяньцзине можно найти хорошие отели в центре от 200 юаней, а в Шэньяне Елена недавно снимала комфортные апартаменты всего за 120 юаней.

«При размещении вдвоем стоимость получается вообще символической», – добавляет путешественница.

Развлечения

Наибольшие расходы среди развлечений в Пекине ожидают туристов в парке Universal Studios – билет стоит около 600 юаней. Это существенная сумма, но, по мнению Елены, посещение того стоит благодаря уникальным аттракционам и атмосфере.

Остальные достопримечательности Пекина значительно доступнее: вход в Запретный город обойдется в 60 юаней, а большинство исторических объектов имеют схожую стоимость. Многие музеи и вовсе предлагают бесплатный вход, что помогает экономить.

«При самом насыщенном маршруте на все ключевые локации можно заложить около 500 юаней», – советует Елена.

Транспорт

Городской транспорт в Китае отличается доступностью цен. Самая затратная часть – трансфер из аэропорта Пекина: поездка на экспрессе обойдется примерно в 40 юаней. При этом ежедневные расходы на общественный транспорт в черте города не превышают 20 юаней даже при активном передвижении. Такси также остается бюджетным вариантом, хотя итоговая сумма зависит от расстояния.

«На недельную поездку я обычно закладываю около 250 юаней на транспортные расходы в пределах города», – делится опытом путешественница.

Что касается поездок между городами, здесь действует принцип «время – деньги». Высокоскоростные поезда комфортнее, но значительно дороже обычных. Для примера, маршрут Пекин – Тяньцзинь – Бэйдайхэ – Пекин обойдется примерно в 500 юаней.

«Для первого знакомства с Китаем лучше выбирать короткие переезды между близлежащими городами», – рекомендует Елена.

Отдельно эксперт предупреждает о туристических автобусах – их стоимость может достигать 350 юаней.

«Я не пользуюсь такими услугами, поскольку городской транспорт и метро значительно дешевле и эффективнее», – делится опытом путешественница.

Питание

Расходы на питание в Китае сильно варьируются в зависимости от предпочтений. Бюджетные варианты включают традиционную лапшу всего за 20 юаней, в то время как стейк в ресторане может обойтись в 150 юаней и дороже. Напитки также предлагают широкий диапазон цен: от местного «Снеговичка» за 10 юаней до кофе в Arabica за 42 юаня.

«При разумном подходе можно комфортно питаться на 150 юаней в день. При этом всегда есть возможность сократить расходы до минимума или, наоборот, позволить себе гастрономические эксперименты», – рассказала Елена.

Путешественница подчеркивает, что китайская уличная еда не только экономична, но и безопасна, что особенно важно для туристов.

Таким образом, недельная поездка в Китай с посещением Пекина и соседних городов потребует следующих расходов:

Проживание: 1400–2100 юаней (двухместный номер в отелях 3*).

Питание: 1050 юаней (из расчета 150 юаней/день).

Транспорт: 750 юаней (250 юаней городской транспорт + 500 юаней между городами).

Развлечения: 500–1100 юаней (без учета Universal Studios/с учетом).

Итого: 3700–5000 юаней (≈44–59 тысяч рублей по актуальному курсу).