Путешественница назвала три сюрприза при въезде в страну Центральной Америки

Российская путешественница Марина Ершова назвала три сюрприза, которые ждали ее при въезде в страну Центральной Америки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первое, что бросилось в глаза автору публикации в Никарагуа, — зелень. Тревел-блогерша рассказала, что пересекла границу этого латиноамериканского государства после поездки в Гондурас, в котором климат был жарким и сухим. Однако в соседней стране оказалось, что кофе, бананы и манго растут прямо вдоль дороги.

«Мне казалось, что кто-то включил режим "пейзаж мечты" в реальности», — добавила туристка.

Также путешественницу удивили ровные автомагистрали с новой разметкой и свежий запах трав. Ершова отметила, что, несмотря на статус бедной и опасной страны, жители Никарагуа показались ей приветливыми.

«Где опасно? Люди улыбаются, машут. Дети бегут вдоль дороги и кричат Hola!, и никакой агрессии», — подчеркнула блогерша.

Ранее Ершова рассказала, как пять часов провела в пробке на границе между Гондурасом и Никарагуа. Девушка описала свой опыт словами «ад на колесах».