Что делать туристам, застрявшим на Бали

На Бали объявили режим ЧС из-за мощнейшего за последние 10 лет наводнения, вызванного сильными дождями. Известно о 18 погибших, под завалами могут находиться еще десятки человек. Доступ к аэропорту временно ограничен, а туристов попросили не путешествовать по острову. Все об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

© globallookpress

Как произошло наводнение

Сильные дожди обрушились на Бали вечером во вторник, 9 сентября, и не прекращались всю ночь. В результате в нескольких районах острова произошли наводнения.

«Наводнение затронуло четыре административных района, города и округа провинции Бали. Пострадали Джембрана, Гианьяр, Табанан, Клунгкунг и Денпасар», — сообщили Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

В нескольких районах уровень воды поднялся примерно до пояса взрослого человека. Некоторые здания стали рушиться, движение транспорта оказалось парализовано. Вода повредила линии электропередачи. 11 сентября на Бали ввели режим чрезвычайной ситуации сроком на одну неделю.

К вечеру 12 сентября число жертв наводнений достигло 18 человек. Еще десятки пострадавших могут находиться в воде или под завалами обрушившихся домов. Россиян среди погибших не было. Также никто из граждан РФ не обращался за помощью.

Что делать туристам

После наводнения власти Бали ограничили доступ к международному аэропорту, так как по затопленным дорогам могут передвигаться только грузовики.

В свою очередь посольство РФ в Индонезии сообщило, что туристические районы Бали не пострадали и инфраструктура работает без перебоев. Также местные власти не вводили запрет на посещение туристических мест. При этом россиян призвали быть осторожными.

«Просим соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений и соблюдать максимальную осторожность», — говорится в официальном Telegram-канале посольства.

Так как в регионе ввели режим ЧС, произошедшее наводнение считается форс-мажором. Поэтому авиакомпании, чьи рейсы отменились или перенеслись из-за потопа, не обязаны возмещать деньги своим клиентам. Об этом «Вечерней Москве» рассказала юрист, специалист по правам потребителей Яна Бондаренко.

«Сейчас туристы не могут ни добраться до аэропорта, ни улететь домой. Но так как в регионе ввели режим ЧС, скорее всего, платить за дополнительное проживание в гостинице и еду им придется самим. Может, авиакомпания выдаст им билеты на новый рейс, когда аэропорт откроют, но в остальном она им ничем не будет обязана. Если кто-то купил тур на это время, можно обратиться к туроператору — возможно, подобные происшествия прописаны в договоре, и туристам получится вернуть хоть какие-то деньги», — объяснила она.

Бондаренко отметила, что в остальном российским туристам нужно полагаться на посольство.

Ранее в Индонезии уже происходили стихийные бедствия

В Индонезии регулярно происходят чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. В мае 2025 года в регионе Горонтало произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате никто не пострадал.

В ноябре 2024 года десятки российских туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки. Во время бедствия погибли 10 человек.

«В аэропорту осталось много людей, у которых нет денег ни на билеты, ни на проживание, ни на питание. Предлагают сделать запрос на возврат средств, но максимальная сумма возврата 100 тысяч рублей, притом что билеты стоят от 250 тысяч. И заявление они будут рассматривать в течение 60 дней», — рассказывала одна из туристок.

В апреле того же года власти Индонезии выпустили предупреждение о возможном цунами на фоне извержения вулкана «Руанг». В результате аэропорт на острове Сулавеси закрыли, более 830 тысяч человек эвакуировали.

В ноябре 2017 года в течение недели произошло сразу два извержения вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько километров. В результате Бали окутал вулканический пепел. Из-за этого властям Индонезии пришлось закрыть международный аэропорт.

Жуткое стихийное бедствие произошло на Бали в 1963 году, когда во время извержения Агунга погибли 1,5 тысячи человек. Еще около 100 тысяч местных жителей лишились домов. Всего в Индонезии насчитывается более 120 активных вулканов, семь из которых активно извергаются.

В августе 2025 года несколько происшествий случились на Камчатке. Там произошло мощное землетрясение, после которого начались десятки афтершоков. Подземные толчки разбудили несколько вулканов, которые «спали несколько сотен лет». В одних местах происходил выброс раскаленных камней, в других — лава приблизилась к ледникам.

А в июне российская бодибилдерша Юлия Родина погибла в Таиланде, попав в обратное течение. Ранее на том же пляже погибли десятки людей, но он все равно остается популярным у туристов.